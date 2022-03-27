Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
До речі 11:0: Арестович натякнув на розгром російських військових у Чорнобаївці
Яка ситуація на Харківщині
Тривають бої в Ізюмському напрямку. Мобільні підрозділи протиповітряної оборони знищили там російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
Цієї ночі окупанти обстрілювали Харків – близько 15 разів. ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, у деяких напрямках перейшли в контрнаступ.
Важливо – ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: