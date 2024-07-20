Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что на Левобережье Днепра Херсонщины ВСУ отбили за прошедшие сутки 5 штурмовых действий противника. Из них 4 атаки – были в районе Крынок, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации

Дмитрий Лиховий рассказал, что на Роботинском выступлении Ореховского направления за прошедшие сутки состоялось 7 бесполезных штурмовых действий россиян. В частности, на направлении Малой Токмачки – было 4 атаки, Новоандреевки, Щербаков и Роботино – по одной атаке.

Спикер объяснил, как выход из Крынок влияет на ситуацию на фронте.

Нельзя сказать, что ситуация изменилась. Я еще раз подчеркну, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра Херсонской области, в частности – и в районе населенного пункта Крынки,

– отметил спикер.

Он добавил, что там за прошедшие сутки украинские военные отбили 4 штурмовые действия россиян неподалеку от Крынок. Более того, там потерь позиций не допущено.

"Если не держаться за названия населенных пунктов, то выполнять задачи на левобережье Днепра, на островах наши подразделения продолжают", – пояснил спикер.

Какая ситуация в районе Крынок: смотрите на карте

Стоит заметить, что СМИ 16 июля писали, что ВСУ вышли из Крынок. Тогда спикер Дмитрий Лиховий объяснял, что там ситуация не такая критическая, как интерпретируют некоторые медиа и блогеры.