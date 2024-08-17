Об этом непосредственно и сообщили воины 225 отдельного штурмового батальона и показали соответствующие кадры в сети. По предварительной информации, схватить россиянина удалось, вероятно, на территории Курской области.

Смотрите также Путин обещал, что воевать не будем, – WP посетили российских срочников, попавших в плен

Что известно о взятии оккупанта в плен

Взяли в плен офицера. Ротный командир, которого мы оставили без роты. Большинство ликвидировано, остатки убегают по полю, добиваем,

– говорится в сообщении бойцов.

Пленный офицер оказался младшим лейтенантом, командиром одной из рот 1-го батальона 810-й бригады морской пехоты оккупационной армии. На одном из видео видно, как оккупанта со связанными руками ведут в неизвестном направлении.

Бойцы 225 ОШБ взяли в плен российского командира роты: смотрите видео

Воины также напомнили, что бойцы, которые защищали Азовсталь, уже третий год находятся в российском плену. По их словам, все видели, в каком состоянии возвращаются защитники Украины.

Поэтому оккупант, согласно лучшим последним традициям российских пленных попросил обменять его на "азовцев". "Наш новый "друг" хочет присоединиться к акции поддержки пленных героев с Азовстали и будет рад, если его обменяют", – добавили в батальоне.

Оккупант просит обменять его на "азовцев": смотрите видео

Интересно, что украинские защитники также показали видео с дрона, на котором видно, как российские захватчики накидывают пятки с поля боя. "А вот и остатки роты показывают настоящий командный дух в соревнованиях "кто первый покинет поле боя", – написали бойцы.

Россияне убегают с поля боя: смотрите видео

К слову, сотни российских военных, попавших в плен, уже записывают видео, на которых умоляют обменять их на бойцов полка "Азов", потому что они "хотят к родным". На одном из опубликованных видео к российскому президенту обращается один из пленных. Обращение записали на фоне других военнопленных россиян.