Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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ВСУ предупредили о подготовке россиян к штурмовым действиям

Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного,

– заявил спикер.

Как рассказал Волошин, по данным украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует привлечь в штурмовых действиях. По его словам, днях с автомобильной базы автомобильного транспорта южного округа России оккупанты получили 25 легких автомобилей багги.

Их противник использует для проведения штурмов малыми группами. "Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в недалеком будущем проводиться штурмовые действия", - пояснил он. Сейчас враг на передовых позициях уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп.

На днях он уже сообщал, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5 – 10 человек.

Спикер также добавил, что в российской армии нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным – до 2 тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов