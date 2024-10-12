Об этом в эфире FREEДОМ рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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Оккупанты активизировались на Кинбурнской косе

Как рассказал Владислав Волошин, оккупанты и дальше усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Он говорит, что подобные действия враг осуществляет для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

Там достаточно напряженная у нас сейчас ситуация. Кроме того, на прошлой неделе с базы в Севастополе противник перебросил дивизион речных катеров. И они тоже будут использоваться для того, чтобы держать под контролем эту территорию,

– заявил он.

К слову, Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова, ее восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная – в Николаевском районе Николаевской области.

С севера ее омывает Днепровско-Бугский лиман, а с юга – Черное море. Длина Кинбурнской косы – почти 40 километров, а ширина – до 10 километров.

Напомним, еще сентябре Плетенчук рассказывал, что российские войска превратили Кинбурнскую косу на Николаевщине в зону боевых действий, что приводит к значительным разрушениям. На территории заповедника часто возникают пожары.