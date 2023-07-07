Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу почему важны данные позиции. И какая основная задача сейчас стоит по отношению к этому населенному пункту.

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Задача возле Клещиевки

По словам Романа Свитана, задача украинских военных возле Клещиевки – занять господствующие высоты. Поскольку данная местность расположена в определенной низменности, можно работать по вытеснению врага.

Высоты заняты. Сейчас расчищаются определенные плацдармы возле этих высот, чтобы можно было подтянуть тяжелую армейскую артиллерию. Уже дальше можно работать по дальним подступам к Бахмуту, чтобы полностью взять россиян в оперативное окружение,

– отметил он.

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В таких обстоятельствах россияне могут сами выйти из Клещиевки, поскольку вести оборону под постоянным огнем невозможно. И вообще невозможно удерживать позиции, которые находятся ниже противоборствующей стороны.

"Мы выбрали правильную тактику идти не низменностями, а высотами. Донбасс – это старые горы с высотой 300 – 350 метров. Там кряж за кряжем. Поэтому дело времени, когда россияне сами выйдут", – добавил Свитан.

Он добавил, что такой сценарий возможен и с Бахмутом. Вокруг него образуется полукольцо, чтобы можно было взять врага в оперативное окружение.

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