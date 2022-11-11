Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Путин выглядит человеком, проигравшим войну.
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Поэтому Суровикин докладывал Шойгу о выходе из Херсона.
Почему в Кремле никак не комментируют поражение в Херсоне: смотрите видео
Песков, правая рука Путина отреагировал на последние новости – сказал, что Кремль комментировать это не будет.
Путин не желает брать на себя такую ответственность. А Суровикин и Шойгу и так "по уши в дерьме", поэтому им уже безразлично,
– говорит Фейгин.
Украина вернулась в Херсон
- 11 ноября, утром, стало понятно, что ВСУ рядом с Херсоном и совсем скоро нас будут ждать хорошие новости.
- Впоследствии стало известно, что в Херсоне люди уже готовы встречать ВСУ. Они собрались в центре и сняли российские трехцветные тряпки. На площади развевались сине-желтые флаги. Местные жители также стали собираться на островском мосту, чтобы поймать связь и узнать об освобождении города.
- Впоследствии появилось сообщение, что ВСУ уже в городе, однако официального подтверждения этому еще не было. Но в сети обнародовали видео, как украинские защитники в форме вешают украинское знамя на здание Главного управления Нацполиции. Также появилось фото, где херсонцы обнимают защитника в Шуменском районе города.
- В России отчитываются, что полностью перебросили силы на левый берег Днепра. Оставшиеся в городе оккупанты переодеваются в гражданское и прячут оружие по свалкам. ГУР призывает их сдаваться в плен.