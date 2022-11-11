Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що Путін виглядає людиною, яка програла війну.
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Тому Суровікін доповідав Шойгу з приводу виходу із Херсону.
Чому в Кремлі ніяк не коментують поразку в Херсоні: дивіться відео
Пєсков, права рука Путіна відреагував на останні новини – сказав, що Кремль коментувати цього не буде.
Путін не хоче брати на себе таку відповідальність. А Суровікін та Шойгу і так "по вуха у лайні", тому їм вже байдуже,
– каже Фейгін.
Україна повернулась у Херсон
- 11 листопада вранці стало зрозуміло, що ЗСУ поруч з Херсоном й зовсім скоро на нас чекатимуть хороші новини.
- Згодом стало відомо, що Херсоні люди вже готові зустрічати ЗСУ. Вони зібралися в центрі та познімали російські триколорні ганчірки. На площі замайоріли синьо-жовті прапори. Місцеві жителі також стали збиратися на острівському мосту, щоб зловити зв'язок і дізнатися про звільнення міста.
- Згодом з'явилися повідомлення, що ЗСУ вже в місті, проте офіційного підтвердження цьому ще не було. Але у мережі оприлюднили відео, як українські захисники у формі вішають український стяг на будівлю Головного управління Нацполіції. Також з'явилося фото, де херсонці обіймають захисника у Шуменському районі міста.
- У Росії звітують, що повністю перекинули сили на лівий берег Дніпра. Окупанти, які залишились у місті, переодягаються в цивільне та ховають зброю по смітниках. ГУР закликає їх здаватися у полон.