Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що Путін виглядає людиною, яка програла війну.

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Тому Суровікін доповідав Шойгу з приводу виходу із Херсону.

Чому в Кремлі ніяк не коментують поразку в Херсоні: дивіться відео

Пєсков, права рука Путіна відреагував на останні новини – сказав, що Кремль коментувати цього не буде.

Путін не хоче брати на себе таку відповідальність. А Суровікін та Шойгу і так "по вуха у лайні", тому їм вже байдуже,

– каже Фейгін.

Україна повернулась у Херсон