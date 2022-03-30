В ходе атак оккупационные войска России потеряли не только часть служащих, но и много военной техники. Об этом стало известно из оперативной сводки Операции объединенных сил.
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Отступали без большинства техники
Позиции Вооруженных Сил Украины атаковали одновременно на Донецком и Луганском направлениях. Однако враги в очередной раз недооценили героизм и сноровку наших защитников.
Какие потери понесли оккупанты:
- 7 танков;
- 7 единиц бронированной техники;
- 2 единицы автомобильной техники;
- противотанковая пушка МТ-12.
Что касается потерь человеческой силы, то сейчас количество убитых уточняется. В ООС добавили, что украинские военные продолжают мужественно сдерживать нашествие агрессора.
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