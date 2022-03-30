У ході атак окупаційні війська Росії втратили не лише частину службовців, а й багато військової техніки. Про це стало відомо з оперативного зведення Операції об'єднаних сил.
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Відступали без більшості техніки
Позиції Збройних Сил України атакували водночас на Донецькому та Луганському напрямах. Проте вороги вкотре недооцінили героїзм і вправність наших захисників.
Яких втрат зазнали окупанти:
- 7 танків;
- 7 одиниць броньованої техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки;
- протитанкова гармата МТ-12.
Щодо втрат людської сили, то наразі кількість вбитих уточнюється. В ООС додали, що українські військові продовжують мужньо стримувати навалу агресора.
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