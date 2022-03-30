У ході атак окупаційні війська Росії втратили не лише частину службовців, а й багато військової техніки. Про це стало відомо з оперативного зведення Операції об'єднаних сил.

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Відступали без більшості техніки

Позиції Збройних Сил України атакували водночас на Донецькому та Луганському напрямах. Проте вороги вкотре недооцінили героїзм і вправність наших захисників.

Яких втрат зазнали окупанти:

7 танків;

7 одиниць броньованої техніки;

2 одиниці автомобільної техніки;

протитанкова гармата МТ-12.

Щодо втрат людської сили, то наразі кількість вбитих уточнюється. В ООС додали, що українські військові продовжують мужньо стримувати навалу агресора.

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