ВСУ нашли новые доказательства участия России в войне на Донбассе: фото
В зоне Операции объединенных сил на Луганщине военные контрразведки задокументировали факт поставки боевикам Россией оружия. Во время разминирования нашли противопехотную осколочную мину.
Боеприпас, который к слову, запрещен Оттавской конвенцией, изготавливают в Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-центре ООС на странице в фейсбуке.
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Противопехотную осколочную выпрыгивающую мину кругового поражения-ОЗМ-72 нашли во время разминирования территории. Такое оружие военные Вооруженных сил Украины не используют.
Противопехотная мина ОЗМ-72 / Фото пресс-центра ООС
Факт нахождения мины будет приобщен к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения Россией войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.
В дальнейшем боеприпас передадут в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства,
– говорится в сообщении.
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