ВСУ нашли новые доказательства участия России в войне на Донбассе: фото

В зоне Операции объединенных сил на Луганщине военные контрразведки задокументировали факт поставки боевикам Россией оружия. Во время разминирования нашли противопехотную осколочную мину.

Боеприпас, который к слову, запрещен Оттавской конвенцией, изготавливают в Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-центре ООС на странице в фейсбуке.

К теме Вернем людей и территории, а тогда уже выборы, – Зеленский о шагах к миру на Донбассе

Противопехотную осколочную выпрыгивающую мину кругового поражения-ОЗМ-72 нашли во время разминирования территории. Такое оружие военные Вооруженных сил Украины не используют.



Противопехотная мина ОЗМ-72 / Фото пресс-центра ООС

Факт нахождения мины будет приобщен к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения Россией войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.

В дальнейшем боеприпас передадут в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства,

– говорится в сообщении.