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      ВСУ нашли новые доказательства участия России в войне на Донбассе: фото

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      ВСУ нашли новые доказательства участия России в войне на Донбассе / Фото 24 канала

      В зоне Операции объединенных сил на Луганщине военные контрразведки задокументировали факт поставки боевикам Россией оружия. Во время разминирования нашли противопехотную осколочную мину.

      Боеприпас, который к слову, запрещен Оттавской конвенцией, изготавливают в Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-центре ООС на странице в фейсбуке.

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      Противопехотную осколочную выпрыгивающую мину кругового поражения-ОЗМ-72 нашли во время разминирования территории. Такое оружие военные Вооруженных сил Украины не используют.


      Противопехотная мина ОЗМ-72 / Фото пресс-центра ООС

      Факт нахождения мины будет приобщен к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения Россией войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.

      В дальнейшем боеприпас передадут в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства,
      – говорится в сообщении.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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