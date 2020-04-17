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      ЗСУ знайшли нові докази участі Росії у війні на Донбасі: фото

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      ЗСУ знайшли нові докази участі Росії у війні на Донбасі / Фото 24 каналу

      У зоні Операції об'єднаних сил на Луганщині військові контррозвідки задокументували факт постачання бойовикам Росією зброї. Під час розмінування знайшли протипіхотну осколкову міну.

      Боєприпас, який до слова, заборонений Оттавською конвенцією, виготовляють у Російській Федерації. Про це повідомляють у пресцентрі ООС на сторінці у фейсбуці.

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      Протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження – ОЗМ-72 знайшли під час розмінування території. Такої зброї військові Збройних сил України не використовують. 


      Протипіхотна міна ОЗМ-72 / Фото пресцентру ООС

      Факт знайдення міни буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення Росією війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.

      Надалі боєприпас передадуть до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави,
      – йдеться у повідомленні.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Зброя Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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