ЗСУ знайшли нові докази участі Росії у війні на Донбасі: фото
У зоні Операції об'єднаних сил на Луганщині військові контррозвідки задокументували факт постачання бойовикам Росією зброї. Під час розмінування знайшли протипіхотну осколкову міну.
Боєприпас, який до слова, заборонений Оттавською конвенцією, виготовляють у Російській Федерації. Про це повідомляють у пресцентрі ООС на сторінці у фейсбуці.
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Протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження – ОЗМ-72 знайшли під час розмінування території. Такої зброї військові Збройних сил України не використовують.
Протипіхотна міна ОЗМ-72 / Фото пресцентру ООС
Факт знайдення міни буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення Росією війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.
Надалі боєприпас передадуть до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави,
– йдеться у повідомленні.
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