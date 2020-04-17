ЗСУ знайшли нові докази участі Росії у війні на Донбасі: фото

У зоні Операції об'єднаних сил на Луганщині військові контррозвідки задокументували факт постачання бойовикам Росією зброї. Під час розмінування знайшли протипіхотну осколкову міну.

Боєприпас, який до слова, заборонений Оттавською конвенцією, виготовляють у Російській Федерації. Про це повідомляють у пресцентрі ООС на сторінці у фейсбуці.

До теми Повернемо людей і території, а тоді вже вибори, – Зеленський про кроки миру на Донбасі

Протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження – ОЗМ-72 знайшли під час розмінування території. Такої зброї військові Збройних сил України не використовують.



Протипіхотна міна ОЗМ-72 / Фото пресцентру ООС

Факт знайдення міни буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення Росією війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.

Надалі боєприпас передадуть до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави,

– йдеться у повідомленні.