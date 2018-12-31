ВСУ усилили охрану военных складов на период праздников

На период зимних праздников в Вооруженных силах Украины определили алгоритм действий для усиления войск в случае обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил, а также усилили охрану военных складов.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Созданы резервы для усиления сил и средств, привлеченных к охране складов, мест хранения боеприпасов и других материальных средств, в том числе в районе проведения ООС", – сообщили в Минобороны.

Читайте также: Сколько стоили Украине взрывы на артскладах: впечатляющие цифры

Чтобы обеспечить проведение новогодних и рождественских праздников, в ВСУ определен состав и уточнены сроки готовности резервов, сил и средств, предназначенных для первоочередного усиления созданных группировок войск в случае обострения обстановки.

Определен состав сил и средств, привлекаемых к боевому дежурству по противовоздушной обороне и другим определенным задачам,

– отметили в Минобороны.

Кроме того, согласован состав дежурных смен, которые будут выполнять задания на пунктах управления ВСУ, и усилена охрана складов и мест хранения боеприпасов.

Стоит заметить, что за последний год в разных областях Украины взрывались военные склады с боеприпасами. Причинами в основном называли диверсии и служебную халатность. Так, последними стали взрывы на арсенале под Ичней на Черниговщине, которые начались 9 октября и длились не 1 день.

Где в Украине взрывались военные склады: