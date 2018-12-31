ЗСУ посилили охорону військових складів на період свят

На період зимових свят Збройних силах України визначили алгоритм дій для посилення військ у разі загострення ситуації в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, а також посилили охорону військових складів.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомили у прес-службі Міноборони.

"Створені резерви для посилення сил і засобів, які залучені до охорони складів, місць зберігання боєприпасів та інших матеріальних засобів, у тому числі в районі проведення ООС", – повідомили в Міноборони.

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Щоб забезпечити проведення новорічних та різдвяних свят, у ЗСУ визначено склад та уточнено терміни готовності резервів, сил і засобів, призначених для першочергового посилення створених угруповань військ у разі загострення обстановки.

Визначено склад сил і засобів, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони та інших визначених завдань,

– зауважили в Міноборони.

Крім того, погоджено склад чергових змін, які виконуватимуть завдання на пунктах управління ЗСУ, та посилено охорону складів і місць зберігання боєприпасів.

Варто зауважити, що за останній рік у різних областях України вибухали військові склади з боєприпасами. Причинами здебільшого називали диверсії та службову недбаілсть. Так, останніми стали вибухи на арсеналі під Ічнею на Чернігівщині, що почалися 9 жовтня та тривали не 1 день.

Де в Україні вибухали військові склади: