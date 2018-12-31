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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      ЗСУ посилили охорону військових складів на період свят

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      ЗСУ посилили охорону військових складів на період свят
      ЗСУ посилили охорону військових складів на період свят / Ілюстративне фото

      На період зимових свят Збройних силах України визначили алгоритм дій для посилення військ у разі загострення ситуації в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, а також посилили охорону військових складів.

      Про це в коментарі "Укрінформу" повідомили у прес-службі Міноборони.

      "Створені резерви для посилення сил і засобів, які залучені до охорони складів, місць зберігання боєприпасів та інших матеріальних засобів, у тому числі в районі проведення ООС", – повідомили в Міноборони.

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      Щоб забезпечити проведення новорічних та різдвяних свят, у ЗСУ визначено склад та уточнено терміни готовності резервів, сил і засобів, призначених для першочергового посилення створених угруповань військ у разі загострення обстановки.

      Визначено склад сил і засобів, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони та інших визначених завдань, 
      – зауважили в Міноборони.

      Крім того, погоджено склад чергових змін, які виконуватимуть завдання на пунктах управління ЗСУ, та посилено охорону складів і місць зберігання боєприпасів.

      Варто зауважити, що за останній рік у різних областях України вибухали військові склади з боєприпасами. Причинами здебільшого називали диверсії та службову недбаілсть. Так, останніми стали вибухи на арсеналі під Ічнею на Чернігівщині, що почалися 9 жовтня та тривали не 1 день.

      Де в Україні вибухали військові склади:

      Вибухи військові склади

      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 Канал
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