Российский мобилизованный из Пензы обнародовал видеозапись, на которой видно, в каких условиях живут захватчики. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, отмечает 24 канал.

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Вместо цветов и объятий – жизнь в коровнике: суровые реалии мобилизации в России

Оккупантам обещали, что на войне их будут радостно встречать, как "освободителей". Однако реалии полномасштабного вторжения оказались чуть ли не такими, как ожидали захватчики.

Российское военное руководство "второй армии в мире" не позаботилось даже о том, где будут жить их военные. Мобилизированных россиян поселили в старый коровник.

Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон, ни дверей. Все открыто,

– с нескрываемым отчаянием рассказывает оккупант.

Российский мобилизованный из Пензы отмечает, что спать им приходится на бетонном полу, который они застелили соломой. Из-за неблагоприятных климатических условий и отсутствия базовых условий для жизни многие захватчики болели.

Как российские военные живут в коровнике: смотрите видео

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Частичная мобилизация в России завершилась: что известно

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась . Он добавил, что удалось призвать 300 тысяч военнообязанных и этого вполне достаточно, по его мнению.

В Кремле утверждают, что 82 тысячи "мобиков" после необходимой "подготовки" уже служат на фронте. Еще 218 тысяч – сейчас учатся на полигонах.

Кроме того, Шойгу заявил, что 13 тысяч россиян вступили в ряды "второй армии мира" добровольно. Заметим, что о количестве мобилизованных, которые уже вернулись "на родину" в цинковых гробах, министр обороны умолчал.

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