Украинские военные показали всю суть "второй сильнейшей армии мира" в одном видео. А она – во лжи. И, похоже, оккупанты обманывают прежде всего сами себя.

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На кадрах нового видео видно, какое "безопасное" снаряжение используют российские солдаты. Так, захватчики выдают устаревшие, да еще и дырявые шлемы за современные.

Мощь русской армии. С виду – тактический шлем, а под ним – консервная банка 30-го года. Вторая армия мира,

– насмехаются над россиянами наши бойцы, демонстрируя "шлем-обманку".

Кроме "чуда инженерии", украинские военные также показали последствия своей точной работы по оккупантам.

ВСУ показали "мощь" росармии: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика)