Українські військові показали всю суть "другої найсильнішої армії світу" в одному відео. А вона – у брехні. І, схоже, окупанти обманюють передусім самі себе.

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На кадрах нового відео видно, наскільки "безпечне" спорядження використовують російські солдати. Так, загарбники видають застарілі, та ще й діряві шоломи за сучасні.

Міць російської армії. На вигляд – тактичний шолом, а під ним – консервна банка 30-го року. Друга армія світу,

– кепкують із росіян наші бійці, демонструючи "шолом-обманку".

Окрім "дива інженерії", українські військові також показали наслідки своєї влучної роботи по окупантах.

ЗСУ показали "міць" росармії: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика)

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