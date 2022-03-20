У районі угрупування "Схід" окупанти 9 разів за 20 березня атакували українські позиції. На всіх напрямках їх відкинули – вороги зазнали фізичних та технічних втрат.

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В результаті сутичок з українськими військовими окупанти втратили 12 танків (ще 10 пошкоджено), 17 БМП, 4 ББМ, 7 артсистем та 21 автомобілів. Ще 7 авто ворога пошкодили, а 5 росіяни взагалі покинули.

З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром "Чорнобаївки" притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення,

– прокоментували у відомстві.

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