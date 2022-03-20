В районе группировки "Восток" оккупанты 9 раз за 20 марта атаковали украинские позиции. Во всех направлениях их отбили – враги понесли физические и технические потери.

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В результате столкновений с украинскими военными оккупанты потеряли 12 танков (еще 10 повреждено), 17 БМП, 4 ББМ, 7 артсистем и 21 автомобилей. Еще 7 авто врага повредили, а 5 россияне вообще бросили.

С каждым новым днем ​​наши военнослужащие все больше убеждаются, что синдром "Чернобаевки" присущ не только российским генералам, кажется, им болеют все оккупанты без исключения,

– прокомментировали в ведомстве.