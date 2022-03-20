Предварительно два человека погибли и несколько травмировались. Инцидент произошел 20 марта.

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Мирные люди, ехали просто за водой

Как рассказал очевидец, в машине находились мирные люди. Они набирали воду и развозили ее дальше людям. Сейчас ехали за новой партией животворной жидкости.

Мужчина добавил, что снаряд попал под машину. В итоге она стала неуправляемой и съехала на обочину.

Российский снаряд попал под авто, и оно съехало на обочину / Фото Суспильного

Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить. Там был его отец и, к сожалению, он погиб. Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно",

– отметил свидетель этих страшных событий.

По его словам, в последние дни в этом районе постоянно продолжаются обстрелы и люди часто видят, как летают вражеские авиасуда.

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"Чернигов держится, как бы там ни было. Потери... Мы все видим... Но держимся. Все будет хорошо. Мы со всем справимся!", – подчеркнул мужчина.

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