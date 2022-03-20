Попередньо, дві людини загинули та декілька травмувалися. Інцидент трапився 20 березня.

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Мирні люди, їхали просто по воду

Як розповів очевидець, у машині перебували мирні люди. Вони набирали воду та розвозили її далі людям. Зараз їхали за новою партією життєдайної рідини.

Чоловік додав, що снаряд влучив під машину. Внаслідок обстрілу вона стала некерованою та з'їхала на узбіччя.



Російський снаряд влучив під авто, і воно з'їхало на узбіччя / Фото Суспільного

Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти. Там був його батько і, на жаль, він загинув. Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розповідати, як саме постраждали люди, але дуже сильно,

– зазначив свідок цих страшних подій.

За його словами, упродовж останніх днів у цьому районі постійно тривають обстріли та люди часто бачать, як літають ворожі авіасудна.

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"Чернігів тримається, хай там як. Втрати… Ми все бачимо… Але тримаємось. Все буде добре. Ми з усім впораємось!" – наголосив чоловік.

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