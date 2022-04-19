Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что 19 апреля Россия анонсировала начало второй фазы так называемой "спеоперации", сообщает 24 канал. Страна-оккупант любит придумывать всяческие символы, чтобы напоминать нацистов.

Заметьте Каждый эпизод написан кровью, – Подоляк упрекнул мир, что воспринимает войну как шоу на Netflix

"Донбасс. Вторая фаза спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже нет ни малейшего значения. Почему? Потому что это тоже самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет только то, что нужно Украине,

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил, что украинцам безразлично, в какой фазе уничтожать российских военных. Они не умеют воевать, а только убивают людей и бьют по гражданской инфраструктуре.

Подоляк подчеркнул: он до сих пор не понял, что россияне хотят доказать этому миру. Пожалуй, показать, что это варварская цивилизация, которую следует изолировать. Они это удачно делают. А Украина поможет миру понять, что с такой цивилизацией вообще не нужно иметь дела.

Заметьте! Ранее Подоляк рассказал, что чтобы быстро закончить войну – необходимо вооружить Украину, а также наложить на Россию эмбарго.

К теме – Новые безумные потери россиян в Украине: смотрите видео