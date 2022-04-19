Радник голови Офісу Президента Подоляк зауважив, що 19 квітня Росія анонсувала початок другої фази так званої "спеоперації", повідомляє 24 канал. Країна-окупантка любить вигадувати усілякі символи, щоб скидатися на нацистів.

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"Донбас. Друга фаза спецоперації". Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що "візьмемо Київ за 72 години". Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні,

– наголосив Подоляк.

Подоляк зауважив, що українцям байдуже, у якій фазі нищити російських військових. Вони не вміють воювати, а лише вбивають людей та б'ють по цивільній інфрастуктурі.

Подоляк наголосив: він досі не зрозумів, що росіяни хочуть довести цьому світу. Мабуть, показати, що це –варварська цивілізація, яку варто ізолювати. Вони це успішно роблять. А Україна допоможе світу зрозуміти, що з такою цивілізацією взагалі не треба мати справ.

Зауважте! Раніше Подоляк розповів, що аби швидко закінчити війну – необхідно озброїти Україну, а також – накласти на Росію ембарго.

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