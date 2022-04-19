Як зазначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу. Про це раніше писали авторитетні аналітики.

Раніше Будь-які договори можна обговорювати, але вже очевидно, що Україна не зламається, – Подоляк

Необхідне нафтове та газове ембарго, – Подоляк

Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше,

– пояснив Подоляк.

Зазначимо, що раніше у ЄС повідомляли, що нафтове ембарго – у переліку можливих майбутніх санкцій проти Росії. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у Євросоюзі не розглядають простої заборони на купівлю "чорного золота". Це може спричинити дефіцит на ринку та посилити режим Путіна.

Франція готова відмовитись від російського газу

Раніше президент Еммануель Макрон наголосив, що Франція готова відмовитись від російського газу. Тому Париж наполягатиме на ембарго у переліку санкцій.

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