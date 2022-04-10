В то же время в Украине готовятся к "встрече" со вторым эшелоном России. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Обратите внимание Спутниковый снимок показал, что колонна российской техники направляется на юг в сторону Донбасса

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"Вторая фаза уже длится, она началась 5 суток назад. Единственное, что началось не так, как хотелось. Они пытались нанести одновременно удар с Севера и Юга – от Изюма до Волновахи. Стараются, но не могут продвинуться по линии Угледарск – Марьинка", – сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что оккупанты сосредоточивают на соответствующем направлении основные удары. Однако украинские войска там не просто держатся, а избивают россиян так, что они даже подойти не могут.

На Севере они выполнили задание первого этапа, взяли Изюм, начали наступление в направлении Славянска и Краматорска, но наши войска так удачно проводят оборону, что они выдохлись,

– отметил Алексей Арестович.

В Украину едет последняя армия России

По словам советника главы Офиса Президента, разговоры украинцев о второй фазе операции на самом деле являются вопросом введения запланированного второго эшелона по тем же направлениям операции.

"Этот эшелон – те, кого вывели с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Но они не спешат и находятся в нехорошем настроении. И 10 БТГ (батальонно-тактических групп – 24 канал), которые едут с Дальнего Востока – это последняя армия России, больше ничего нет", – сказал Алексей Арестович.

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