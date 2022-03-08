До Полтавской области добралась и вторая колонна автобусов из Сум. Всего там 34 автобуса.

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По данным в. и. о. главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, среди эвакуированных есть граждане Турции и 83 ребенка из детдомов.

Эвакуированные дети останутся в Полтаве.

Эвакуация из Сум продолжалась до 19:30. После этого в городе закрыли блокпосты.