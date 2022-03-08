До Полтавської області дісталася і друга колона автобусів з Сум. Загалом там 34 автобуси.
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За даними т.в.о. очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, серед евакуйованих громадяни Туреччини та 83 дитини з дитбудинків.
Діти з евакуації залишаться в Полтаві.
Евакуація з Сум тривала до 19:30. Після цього в місті закривали блокпости.
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