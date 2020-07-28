Второй день перемирия: боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе
Во второй день перемирия на Донбассе российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали Луганское направление, недалеко от пункта Шуми.
О ситуации по состоянию на 12:00 28 июля сообщили в ежедневном отчете пресс-центра Министерства обороны Украины.
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Боевики стреляли из подствольного гранатомета. К счастью, потерь среди военных нет.
Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника,
– говорится в сообщении Минобороны.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12:00 28 июля: видео
Что известно о режиме прекращения огня?
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе начало действовать с 27 июля. Об этом в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.
Вступили в силу определенные правила. В частности, действует запрет на:
- наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов;
- применение огня, в частности снайперского;
- размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;
- применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщит об этом всем ее участникам;
- создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.
Высшее военное руководство и президент заверили, что новое перемирие не означает, что украинские военные не могут открывать огонь.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала