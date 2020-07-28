Во второй день перемирия на Донбассе российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали Луганское направление, недалеко от пункта Шуми.

О ситуации по состоянию на 12:00 28 июля сообщили в ежедневном отчете пресс-центра Министерства обороны Украины.

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Боевики стреляли из подствольного гранатомета. К счастью, потерь среди военных нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника,

– говорится в сообщении Минобороны.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12:00 28 июля: видео

К слову, вчера боевики трижды нарушали режим прекращения огня: в районе Водяного, возле Южного и недалеко от Новомихайловки.

Что известно о режиме прекращения огня?

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе начало действовать с 27 июля. Об этом в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

Вступили в силу определенные правила. В частности, действует запрет на:

наступательные и разведывательно-диверсионные действия , а также на использование любых видов летательных аппаратов;

, а также на использование любых видов летательных аппаратов; применение огня , в частности снайперского;

, в частности снайперского; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях , в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;

, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях; применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщит об этом всем ее участникам;

создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

Высшее военное руководство и президент заверили, что новое перемирие не означает, что украинские военные не могут открывать огонь.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала