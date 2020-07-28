Другий день перемир'я: бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі
У другий день перемир'я на Донбасі російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали Луганський напрямок, неподалік пункту Шуми.
Про ситуацію станом на 12:00 28 липня повідомили у щоденному звіті пресцентру Міністерства оборони України.
До теми Перший день перемир'я на Донбасі: до яких провокацій вдалися бойовики
Бойовики стріляли з підствольного гранатомета. На щастя, втрат серед військових немає.
Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника,
– йдеться у повідомлення Міноборони.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 12:00 28 липня: відео
Що відомо про режим припинення вогню?
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 27 липня. Про це у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
Набули чинності певні правила. Зокрема, діє заборона на:
- на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів;
- на застосування вогню, зокрема снайперського;
- розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садках, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях;
- застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників;
- створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі.
Вище військове керівництво та президент запевнили, що нове перемир'я не означає, що українські військові не можуть відкривати вогонь у відповідь.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу