У другий день перемир'я на Донбасі російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали Луганський напрямок, неподалік пункту Шуми.

Про ситуацію станом на 12:00 28 липня повідомили у щоденному звіті пресцентру Міністерства оборони України.

До теми Перший день перемир'я на Донбасі: до яких провокацій вдалися бойовики

Бойовики стріляли з підствольного гранатомета. На щастя, втрат серед військових немає.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника,

– йдеться у повідомлення Міноборони.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 12:00 28 липня: відео

До слова, вчора бойовики тричі порушували режим припинення вогню: у районі Водяного, біля Південного та неподалік Новомихайлівки.

Що відомо про режим припинення вогню?

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 27 липня. Про це у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Набули чинності певні правила. Зокрема, діє заборона на:

на наступальні та розвідувально-диверсійні дії , а також на використання будь-яких видів літальних апаратів;

, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; на застосування вогню , зокрема снайперського;

, зокрема снайперського; розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях , зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садках, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях;

, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садках, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях; застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників;

створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі.

Вище військове керівництво та президент запевнили, що нове перемир'я не означає, що українські військові не можуть відкривати вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу