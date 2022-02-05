Суточная статистика заболеваний

Среди инфицированных 920 медработников и 4 268 детей. Так, количество детей, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на него, за месяц выросло почти в 4 раза.

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Также за прошедшие сутки в больницы попали 3 918 людей с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, скончались еще 185 пациентов. Зато выздоровели 9 628 украинцев.

Темпы тестирований за сутки

За сутки лаборатории провели 164 456 тестов на определение коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 91 875, ИФА – 7 192 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 65 389.

Внимание! Информация о количестве новых случаев COVID-19 в регионах будет доступна позже. Следите за обновлениями.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 256 208 случаев заболевания. По состоянию на 4 февраля выздоровели 3 669 979 человек.

К сожалению, жертвами коронавируса стали 101 168 жителей страны.

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