Все эти матчи запомнились не только голами, но и рекордами и достижениями отдельных игроков и тренеров. А также удивительными решениями арбитров.
Обратите внимание Итоги второго дня ЧМ-2022: английская феерия, фарт Уэльса и аномальные решения судей
Англия – Иран
- Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стал рекордсменом сборной Англии по количеству побед на мейджорах (на матчах Евро и чемпионатов мира). Победа над Ираном стала для тренера 9 во главе "трех львов". До этого рекорд принадлежал Альфу Рамси (8 побед), с которым Англия выиграла ЧМ-1966.
- Джуд Беллингхэм забил свой первый гол в составе сборной. Кроме того, он второй самый молодой голеадор англичан на ЧМ (19 лет и 145 дней). Рекордсмен – Майкл Овен (18 лет и 190 дней).
- Маркусу Решфорду понадобилось менее 1 минуты, чтобы забить после выхода на замену. Англичанину для гола понадобилось 49 секунд.
- Гарри Магуайр совершил свой второй ассист за англичан на Мундиалях. После 1966 года такое же количество голевых пасов было только у Дэвида Бекхэма.
- Сборная Ирана впервые в своей истории проиграла, когда в ее составе отличился Тареми. К тому же в активе нападающего вообще дубль.
Сенегал – Нидерланды
- Луи ван Гал выиграл больше всего матчей во главе сборной Нидерландов. Победа над Сенегалом стала для специалиста 38. Так он опередил Дика Адвоката.
- Наставник нидерландцев стал еще и третьим старейшим тренером в финальной части Мундиаля. В день игры с Сенегалом ему был 71 год и 105 дней. Интересно, если Нидерланды выйдут в полуфинал турнира, то ван Гал опередит по этому показателю Оскара Табареса, руководившего действиями Уругвая в возрасте 71 года и 125 дней. На первом месте Отто Рехагель, работавший с греками в возрасте 71 год и 317 дней.
США – Уэльс
- Гарет Бэйл забил первый гол Уэльса на чемпионатах мира за 64 года.
- Тимоти Веа отличился дебютным голом на Мундиалях. Его отец Джордж Веа, обладатель "Золотого мяча" 1995 года, играл за сборную Либерии и никогда не выступал на чемпионатах мира.
Арбитры
- Лишь 4 раза в истории чемпионатов мира компенсированное время длилось более 10 минут. Все эти 4 случая произошли именно 21 ноября 2022 года.
- За второй игровой день Мундиаля арбитры до трех матчей суммарно компенсировали 47 минут. В матче Англия – Иран – 24 минуты (10+14), в матче Сенегал – Нидерланды – 10 минут (2+8), в матче США – Уэльс – 13 минут (4+9).