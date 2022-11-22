Все эти матчи запомнились не только голами, но и рекордами и достижениями отдельных игроков и тренеров. А также удивительными решениями арбитров.

Обратите внимание Итоги второго дня ЧМ-2022: английская феерия, фарт Уэльса и аномальные решения судей

Англия – Иран

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стал рекордсменом сборной Англии по количеству побед на мейджорах (на матчах Евро и чемпионатов мира). Победа над Ираном стала для тренера 9 во главе "трех львов". До этого рекорд принадлежал Альфу Рамси (8 побед), с которым Англия выиграла ЧМ-1966.

Джуд Беллингхэм забил свой первый гол в составе сборной. Кроме того, он второй самый молодой голеадор англичан на ЧМ (19 лет и 145 дней). Рекордсмен – Майкл Овен (18 лет и 190 дней).

Маркусу Решфорду понадобилось менее 1 минуты, чтобы забить после выхода на замену. Англичанину для гола понадобилось 49 секунд.

Гарри Магуайр совершил свой второй ассист за англичан на Мундиалях. После 1966 года такое же количество голевых пасов было только у Дэвида Бекхэма.

Сборная Ирана впервые в своей истории проиграла, когда в ее составе отличился Тареми. К тому же в активе нападающего вообще дубль.

Сенегал – Нидерланды

Луи ван Гал выиграл больше всего матчей во главе сборной Нидерландов. Победа над Сенегалом стала для специалиста 38. Так он опередил Дика Адвоката.

Наставник нидерландцев стал еще и третьим старейшим тренером в финальной части Мундиаля. В день игры с Сенегалом ему был 71 год и 105 дней. Интересно, если Нидерланды выйдут в полуфинал турнира, то ван Гал опередит по этому показателю Оскара Табареса, руководившего действиями Уругвая в возрасте 71 года и 125 дней. На первом месте Отто Рехагель, работавший с греками в возрасте 71 год и 317 дней.

США – Уэльс

Гарет Бэйл забил первый гол Уэльса на чемпионатах мира за 64 года.

Тимоти Веа отличился дебютным голом на Мундиалях. Его отец Джордж Веа, обладатель "Золотого мяча" 1995 года, играл за сборную Либерии и никогда не выступал на чемпионатах мира.

Арбитры