Усі ці матчі запам'ятались не лише голами, а й рекордами та досягненнями окремих гравців та тренерів. А також дивними рішеннями арбітрів.

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Англія – Іран

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт став рекордсменом збірної Англії за кількістю перемогах на мейджорах (на матчах Євро та чемпіонатів світу). Перемога над Іраном стала для тренера 9 на чолі "трьох левів". До цього рекорд належав Альфу Рамсі (8 перемог), з яким Англія виграла ЧС-1966.

Джуд Белінгхем забив свій перший гол у складі збірної. Крім того, він другий наймолодший голеадор англійців на ЧС (19 років та 145 днів). Рекордсмен – Майкл Овен (18 років та 190 днів).

Маркусу Решфорду знадобилось менше, ніж 1 хвилина, щоб забити після виходу на заміну. Англійцю для голу знадобилось 49 секунд.

Гаррі Магуайр зробив свій другий асист за англійців на Мундіалях. Після 1966 року така ж кількість гольових пасів була лише в Девіда Бекхема.

Збірна Ірану вперше у своїй історії програла, коли у її складі відзначився Таремі. До того ж, в активі нападника взагалі дубль.

Сенегал – Нідерланди

Луї ван Гал виграв найбільше матчів на чолі збірної Нідерландів. Перемога над Сенегалом стала для фахівця 38. Так він випередив Діка Адвоката.

Наставник нідерландців став ще й третім найстарішим тренером у фінальній частині Мундіалю. У день гри з Сенегалом йому був 71 рік і 105 днів. Цікаво, якщо Нідерланди вийдуть у півфінал турніру, то ван Гал випередить за цим показником Оскара Табареса, який керував діями Уругваю у віці 71 рік і 125 днів. На першому місці Отто Рехагель, який працював з греками у віці 71 рік і 317 днів.

США – Вельс

Гарет Бейл забив перший гол Вельсу на чемпіонатах світу за 64 роки.

Тімоті Веа відзначився дебютним голом на Мундіалях. Його батько Джордж Веа, володар "Золотого м'яча" 1995 року, грав за збірну Ліберії та ніколи не виступав на чемпіонатах світу.

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