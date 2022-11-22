Усі ці матчі запам'ятались не лише голами, а й рекордами та досягненнями окремих гравців та тренерів. А також дивними рішеннями арбітрів.
Зверніть увагу Підсумки другого дня ЧС-2022: англійська феєрія, фарт Уельсу та аномальні рішення суддів
Англія – Іран
- Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт став рекордсменом збірної Англії за кількістю перемогах на мейджорах (на матчах Євро та чемпіонатів світу). Перемога над Іраном стала для тренера 9 на чолі "трьох левів". До цього рекорд належав Альфу Рамсі (8 перемог), з яким Англія виграла ЧС-1966.
- Джуд Белінгхем забив свій перший гол у складі збірної. Крім того, він другий наймолодший голеадор англійців на ЧС (19 років та 145 днів). Рекордсмен – Майкл Овен (18 років та 190 днів).
- Маркусу Решфорду знадобилось менше, ніж 1 хвилина, щоб забити після виходу на заміну. Англійцю для голу знадобилось 49 секунд.
- Гаррі Магуайр зробив свій другий асист за англійців на Мундіалях. Після 1966 року така ж кількість гольових пасів була лише в Девіда Бекхема.
- Збірна Ірану вперше у своїй історії програла, коли у її складі відзначився Таремі. До того ж, в активі нападника взагалі дубль.
Сенегал – Нідерланди
- Луї ван Гал виграв найбільше матчів на чолі збірної Нідерландів. Перемога над Сенегалом стала для фахівця 38. Так він випередив Діка Адвоката.
- Наставник нідерландців став ще й третім найстарішим тренером у фінальній частині Мундіалю. У день гри з Сенегалом йому був 71 рік і 105 днів. Цікаво, якщо Нідерланди вийдуть у півфінал турніру, то ван Гал випередить за цим показником Оскара Табареса, який керував діями Уругваю у віці 71 рік і 125 днів. На першому місці Отто Рехагель, який працював з греками у віці 71 рік і 317 днів.
США – Вельс
- Гарет Бейл забив перший гол Вельсу на чемпіонатах світу за 64 роки.
- Тімоті Веа відзначився дебютним голом на Мундіалях. Його батько Джордж Веа, володар "Золотого м'яча" 1995 року, грав за збірну Ліберії та ніколи не виступав на чемпіонатах світу.
Арбітри
- Лише 4 рази в історії чемпіонатів світу компенсований час тривав понад 10 хвилин. Усі ці 4 випадки відбулись саме 21 листопада 2022 року.
- За другий ігровий день Мундіалю арбітри до трьох матчів сумарно компенсували 47 хвилин. У матчі Англія – Іран – 24 хвилини (10 + 14), у матчі Сенегал – Нідерланди – 10 хвилин (2+8), у матчі США – Вельс – 13 хвилин (4+9).