По состоянию на 22.20 украинцев призвали срочно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
Заметьте То, что происходит в Украине – геноцид, – Зеленский о зверствах россиян
Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Львовской;
- Ивано-Франковский;
- Тернопольской;
- Волынский;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Хмельницкий;
- Винницкой;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский.
Важно – Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео