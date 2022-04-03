Станом на 22:20 українців закликали терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.
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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Волинській;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Кіровоградській;
- Сумській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій.
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