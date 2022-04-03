Станом на 22:20 українців закликали терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Волинській;

Рівненській;

Житомирській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Кіровоградській;

Сумській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій.

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