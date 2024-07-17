Кремль заявил, что условия украинской стороны якобы "ультимативные". Представителей страны-агрессора цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Позиция Кремля относительно второго Саммита мира

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не понимает, что имеется в виду под этой встречей.

"Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира, учитывая то, что первый по факту не был саммитом мира", – цинично заявил он.

Между тем заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что страна-агрессор не собирается участвовать в саммите, назвав украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно .... Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что план ко второму Саммиту мира будет готов. Он также убежден, что на второй встрече должны присутствовать представители России.