Впрочем, до ноября все должно быть готово для его проведения. Об этом сообщила советник главы Офиса президента Дарья Заривная в комментарии "Телеграфу".

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Когда может состояться Второй Саммит мира

По словам Заривны, Второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре, как это было запланировано ранее.

В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана Второго саммита,

– сообщила советница.

Заривная отметила, что саммит все же состоится, но, вероятно, не в ноябре, а позже.

В своем телеграмм-канале она дала разъяснения относительно Второго саммита мира. Заривная рассказала, что в течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция запланирована на 30 – 31 октября.

"Вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций", – подчеркнула Заривная.