Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует 24 Канал.

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При этом президент отметил, что участие России в саммите мира, является "желанием всех стран", которые считают, что таким образом удастся завершить войну.

"Мы подготовим план и представители России, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", – объяснил Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что Ураине удалось привлечь к первому Саммиту много стран: около 100, но признал, что это было непросто.

"Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было – нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов – более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно", – объяснил Зеленский.

Справка. Украина организовала первый саммит мира этим летом в Швейцарии. Следующий Киев планирует провести в стране Глобального Юга, но место еще не определено.