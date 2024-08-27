Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує 24 Канал.

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При цьому президент зазначив, що участь Росії у саміті миру, є "бажанням всіх країн", які вважають, що таким чином вдасться завершити війну.

"Ми підготуємо план і представники Росії, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", – пояснив Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначив, що Ураїні вдалось залучити до першого Саміту багато країн: близько 100, але визнав, що це було непросто.

"Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було – нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій – понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно", – пояснив Зеленський.

Довідково. Україна організувала перший саміт миру цього літа в Швейцарії. Наступний Київ планує провести в країні Глобального Півдня, але місце ще не визначено.