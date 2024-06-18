Однако, вероятнее всего, впоследствии решение относительно поддержки Урсулы фон дер Ляйен будет принято. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Там есть свои трения между различными политическими группами и силами. В частности, в составе Европейской народной партии, которая победила на выборах в Европарламенте и имеет большую фракцию. Но там и внутри этой партии сейчас, очевидно, не хватает единства, чтобы поддержать Урсулу фон дер Ляйен. Думаю, что, вероятнее всего, это решение будет подтверждено", – считает он.

Сейчас больше говорится о распределении должностей. Здесь возникают определенные разногласия относительно того, кто и как должен в будущем руководить и на каких постах. Поэтому сегодня еще продолжаются согласования.

Почему это важно для Украины

Александр Мусиенко отметил, что отдельные политические силы пытаются менять ландшафт, который был. Они уже начинают давить, это приводит к задержке. Однако вряд ли именно это прежде всего связано с Украиной. Это вопрос внутренних решений Европейского Союза.

Были моменты, которые свидетельствовали, что Урсула фон дер Ляйен может потерять свою должность. Там у них не во всем слаженные отношения с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Некоторые западные издания прямо писали, что Шарль Мишель, возможно, является тем фактором, который влияет на то, что решение откладывается, потому что он не очень заинтересован, чтобы Урсула фон дер Ляйен была переизбрана,

– сказал он.

Принятие решения важно для Украины, ведь мы ждем вступления в ЕС. Также тормозится решение Европейского Союза по 14-му пакету санкций относительно России. США и Великобритания недавно ввели жесткий пакет санкций против российской финансовой системы. Кроме того, по химической отрасли и не только.

"Этот пакет санкций должен принять ЕС. Но поскольку сейчас идут процессы, связанные с выбором председателя Еврокомиссии, то эти решения откладываются. Конечно, любая отсрочка для нас – это не хорошо. Поэтому в наших интересах, чтобы вопрос решился, как уже решат для себя европейские страны. Но чтобы в дальнейшем перешли и к рассмотрению вопросов, которые касаются Украины", – добавил военный эксперт.