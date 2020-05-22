Второй срок Зеленского: что может повлиять на изменение рейтинга

Заявление Зеленского о возможном баллотировании на второй президентский срок – больше политическое, чтобы поддержать курс на перестройку страны. Сигнал для тех, кто его поддерживает.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Три важных фактора

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Для тех, кто поддерживает Зеленского, его заявление о втором сроке – хороший сигнал. А для оппонентов и критиков – отрицательный. Тех, кто поддерживает Зеленского, верит, что он сможет принести изменения и улучшить ситуацию в государстве, в разы больше, чем оппонентов,

– говорит Любомир Мысов.

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Как объясняет социолог, высокий уровень доверия к Зеленскому связан с тем, что украинцы не успели разочароваться в президенте, и ему нет альтернативы. Те, кто за него голосовал, не готовы возвращаться в старую политическую плоскость.

У Зеленского есть одна черта, что очень хорошо было заметно на пресс-конференции по случаю годовщины президентства – искренность. Уровень доверия к Зеленскому в определенной степени держится на этой искренности. Он не выходец из старого политикума, не запятнанный коррупционными или другими скандалами,

– подчеркивает Мысов.

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В то же время эксперт отмечает: не факт, что так и будет дальше. На Зеленского будут давить три фактора. И с каждым годом давление ответственности за выполнение обещаний будет увеличиваться. Первый – запрос на преодоление коррупции, а коррупционных скандалов во властной команде хватает. Второй – решение вооруженного конфликта на Донбассе. Обмен пленными – хорошо, но должны быть конкретные важные шаги. Плюс вопрос Крыма.

"В-третьих, что наиболее весомо будет давить на позиции Зеленского, социально-экономическая ситуация в стране. После карантина будет трансформация экономики. Много мелкого и малого бизнеса понесли потери. Недовольство будет расти из-за падения потребительской динамики, экономики в целом, что приведет к безработице, снижению прибыли. Многое зависит, как пройдет этот экономический год", – отмечает Любомир Мысов.

Впрочем, по его словам, могут появиться другие факторы, которые помогут Зеленскому удержать рейтинг.

Насколько украинцы доверяют Зеленскому и другим политикам

Согласно, результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 12-13 мая 2020 года, Владимиру Зеленскому доверяют 57% граждан, и не доверяют – 37%. Дмитрию Разумкову доверяют 25%, не доверяют – 33%, премьеру Денис Шмыгалю доверяют 14%, а 39% – не доверяют. Ко всем политикам заметно преобладает недоверие.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, голоса распределились следующим образом:

Владимир Зеленский получил бы 39,3% голосов;

Юрий Бойко – 13,9%;

Петр Порошенко – 13,3%;

Юлия Тимошенко – 8,6%;

Игорь Смешко – 5,9%.

Почти, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко.



О чем говорил Зеленский на пресс-конференции: коротко / Инфографика 24 канала