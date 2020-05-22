Другий термін Зеленського: що може вплинути на зміну рейтингу

Заява Зеленського про можливе балотування на другий президентський термін – більше політична, щоб підтримати курс на перебудову країни. Сигнал для тих, хто його підтримує.

Про це 24 каналу розповів заступник голови групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Три важливих фактори

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Для тих, хто підтримує Зеленського, його заява про другий термін – добрий сигнал. А для опонентів і критиків – негативний. Тих, хто підтримує Зеленського, вірить, що він зможе принести зміни і покращити ситуацію в державі, в рази більше, ніж опонентів,

– зауважує Любомир Мисів.

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Як пояснює соціолог, високий рівень довіри до Зеленського пов'язаний із тим, що українці не встигли розчаруватися в президентові, і йому немає альтернативи. Ті, хто за нього голосував, не готові повертатися в стару політичну площину.

У Зеленського є одна риса, що дуже добре було помітно на пресконференції з нагоди річниці президентства, – щирість. Рівень довіри до Зеленського певною мірою тримається на цій щирості. Він не виходець зі старого політикуму, не заплямований корупційними чи іншими скандалами,

– підкреслює Мисів.

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Водночас експерт відзначає: не факт, що так і буде далі. На Зеленського тиснутимуть три фактори. І з кожним роком тиск відповідальності за виконання обіцянок збільшуватимуться. Перший – запит на подолання корупції, а корупційних скандалів у владній команді вистачає. Другий – вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Обмін полоненими – добре, але повинні бути конкретні вагомі кроки. Плюс питання Криму.

"По-третє, що найбільш вагомо тиснутиме на позиції Зеленського, соціально-економічна ситуація в країні. Після карантину буде трансформація економіки. Багато дрібного і малого бізнесу зазнало втрат. Незадоволення зростатиме через падіння споживчої динаміки, економіки загалом, що призведе до безробіття, зниження прибутків. Багато залежить, як пройде цей економічний рік", – наголошує Любомир Мисів.

Утім, за його словами, можуть з’явитися інші чинники, які допоможуть Зеленському втримати рейтинг.

Наскільки українці довіряють Зеленському та іншим політикам

Згідно, результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 12-13 травня 2020 року, Володимиру Зеленському довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%. Дмитру Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, прем’єру Денис Шмигалю довіряють 14%, а 39% – не довіряють. До усіх інших політиків помітно переважає недовіра.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, голоси розподілилися наступним чином:

Володимир Зеленський отримав би 39,3% голосів;

Юрій Бойко – 13,9%;

Петро Порошенко – 13,3% ;

Юлія Тимошенко – 8,6%;

Ігор Смешко – 5,9%.

Майже, як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – проголосували за Порошенка.



Про що говорив Зеленський на пресконференції: коротко / Інфографіка 24 каналу