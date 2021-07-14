Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Что это было?" на 24 канале заявил, что поддерживает второй срок Зеленского. Глава фракции Давид Арахамия занимает такую ​​же позицию.

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Сейчас они ждут решения президента.

Мы с Арахамией – за, а Зеленский должен принять решение лично, это же история на 5 лет,

– отметил Корниенко.

Он объяснил, что большинство реформ, которые они начали, дадут результат и начнут работать только через 4 – 5 лет. В частности, земельная реформа.

"Чтобы земля стоила так, как в Европе, пройдет 5 – 7 лет. Тогда люди это почувствуют", – добавил Корниенко.

Александр Корниенко в эфире "Что это было?": смотрите видео

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