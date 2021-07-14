Голова партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив, що підтримує другий термін Зеленського. Глава фракції Давид Арахамія займає таку ж позицію.
До теми Це вибір людей, – Зеленський про другий термін
Наразі вони чекають на рішення президента.
Ми з Арахамією – за, а Зеленський має прийняти рішення особисто, це ж історія на 5 років,
– зазначив Корнієнко.
Він пояснив, що більшість реформ, які вони розпочали, дадуть результат і почнуть працювати лише через 4 – 5 років. Зокрема, земельна реформа.
"Щоб земля коштувала так, як в Європі, пройде 5 – 7 років. Тоді люди це відчують", – додав Корнієнко.
Олександр Корнієнко в ефірі "Що це було?": дивіться відео
Другий термін Зеленського: головне
- Ще у березні Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін.
- Про позицію Зеленського офіційно нічого невідомо. Однак нардеп Гео Лерос заявляв, що президент під час святкування свого дня народження сказав, що збирається на другий термін.
- Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняв, що про другий термін говоритимуть ближче до кінця першої каденції. Тоді стане зрозуміло, чи встиг Зеленський виконати свої обіцянки.
- Варто нагадати, що на початку своєї каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін.