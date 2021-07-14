Голова партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив, що підтримує другий термін Зеленського. Глава фракції Давид Арахамія займає таку ж позицію.

До теми Це вибір людей, – Зеленський про другий термін

Наразі вони чекають на рішення президента.

Ми з Арахамією – за, а Зеленський має прийняти рішення особисто, це ж історія на 5 років,

– зазначив Корнієнко.

Він пояснив, що більшість реформ, які вони розпочали, дадуть результат і почнуть працювати лише через 4 – 5 років. Зокрема, земельна реформа.

"Щоб земля коштувала так, як в Європі, пройде 5 – 7 років. Тоді люди це відчують", – додав Корнієнко.

Олександр Корнієнко в ефірі "Що це було?": дивіться відео

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