Про це Зеленський повідомив під час інтерв'ю. Він відповів, що не може стверджувати однозначно про те, чи балотуватиметься вдруге.

Актуально Він змінився, – батько Зеленського про те, чи постарів його син за час президентства

Не від мене залежить, – Зеленський

Не від мене залежить. Це – вибір людей,

– зауважив президент.

Зеленський каже, що хоче встигнути зробити деякі речі. Наміри у глави держави оптимістичні: каже, що думає, що встигне багато.

Зеленський казав, що не хоче, аби обіцянки лишились обіціянками

Зазначимо, що схожу позицію щодо другого президентського терміну Зеленський висловлював і під час великої пресконференції 20 травня. Глава держави казав, що не хоче, аби обіцянки залишились невиконаними.Проте його рішення піти на другий термін напряму залежатиме від думки народу, а також підтримки його родини.

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У "Слузі народу" проситимуть Зеленського знову балотуватись

Тим часом ще у березні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила проситиме Зеленського йти на другий термін. Проте це рішення президент ухвалюватиме самостійно.