Его назвал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он заверил, что второй транш выделят, когда Украина будет внедрять важные реформы.
К теме МИД надеется через 2 недели вернуть Украину в список стран со свободным въездом в Евросоюз
Домбровскис отметил также, что в последнее время есть заметный прогресс.
Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ,
– сказал он.
О каких реформах говорится
Валдис Домбровскис объяснил, что имеет в виду именно судебную систему. Реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии.
Кроме судебной системы, Украине следует также поработать с бизнес-климатом и корпоративным управлением в госпредприятиях.
Второй транш от ЕС: коротко
- О дополнительных 600 миллионах евро от ЕС заговорили в феврале 2021 года.
- Еще тогда говорили о том, что для получения этих денег необходимо внедрять реформы в Украине.
- Министр финансов Сергей Марченко выразил надежду, что Украина получит этот транш до сентября.