Її назвав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він запевнив, що другий транш виділять, коли Україна впроваджуватиме важливі реформи.
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Домбровскіс зауважив також, що останнім часом є помітний прогрес.
Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ,
– сказав він.
Про які реформи мовиться
Валдіс Домбровскіс пояснив, що має на увазі саме судову систему. Реформи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії.
Окрім судової системи, Україні варто також попрацювати з бізнес-кліматом та корпоративним управлінням в держпідприємствах.
Другий транш від ЄС: коротко
- Про додаткові 600 мільйонів євро від ЄС заговорили у лютому 2021 року.
- Ще тоді говорили про те, що для отримання цих грошей необхідно впроваджувати реформи в Україні.
- Міністр фінансів Сергій Марченко висловлював сподівання, що Україна отримає цей транш до вересня.