Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа. После провала первого голосования, Бундестаг все же проведет второй тур выборов канцлера – уже сегодня, 6 мая.

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Бундестаг снова голосует за канцлера

Сопредседатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль отметил, что второй шанс должен быть реализован немедленно.

Нам удалось подать заявку на повторное голосование, чтобы как можно быстрее избрать федерального канцлера,

– пишет BBC News.

Ранее сообщалось, что Бундестаг не будет проводить повторного голосования во вторник, после того как кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать необходимое большинство. По конституции Германии, парламент имеет 14 дней, чтобы утвердить нового канцлера.

Теперь же ситуация изменилась, ведь демократические партии решили воспользоваться правом на второй тур уже сегодня.