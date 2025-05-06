Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу. Після провалу першого голосування, Бундестаг усе ж проведе другий тур виборів канцлера – вже сьогодні, 6 травня.

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Бундестаг знову голосує за канцлера

Співголова Соціал-демократичної партії Ларс Клінґбайль наголосив, що другий шанс має бути реалізований негайно.

Нам вдалося подати заявку на повторне голосування, щоб якнайшвидше обрати федерального канцлера,

– пише BBC News.

Раніше повідомлялось, що Бундестаг не проводитиме повторного голосування у вівторок, після того як кандидат від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц не зміг набрати необхідну більшість. За конституцією Німеччини, парламент має 14 днів, щоб затвердити нового канцлера.

Тепер же ситуація змінилась, адже демократичні партії вирішили скористатися правом на другий тур уже сьогодні.