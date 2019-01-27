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      В саду На Хмельнитчине массово отравились дети

      28 Читати новину українською
      В Нетешине – вспышка токсикоинфекции
      В Нетешине – вспышка токсикоинфекции / narodna-pravda.ua

      Восемь воспитанников детского сада "Теремок" в городе Нетишин оказались на больничных койках.

      По предварительному диагнозу, у дошкольников – пищевая токсикоинфекция. Вызвать ее могло несоблюдение санитарных норм в садике, в частности ненадлежащее качество продуктов питания, сообщили в ГУ Держспоживслужбы в Хмельницкой области.

      Читайте также: На Киевщине ряд детей попали в больницу после поездки в школьном автобусе

      Сейчас в заведении проводят внеплановую проверку. За эту историю уже взялись правоохранители, в ближайшее время они должны установить все обстоятельства детского отравления.

      Это уже не первый случай массового отравления в Нетешине. Осенью 2018 года с кишечной инфекцией в местные больницы попали более 30 человек, большинство из которых воспитанники детсада "Радуга".

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Хмельницкого Отравление
      Источник: 24 Канал
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