В саду На Хмельнитчине массово отравились дети

Восемь воспитанников детского сада "Теремок" в городе Нетишин оказались на больничных койках.

По предварительному диагнозу, у дошкольников – пищевая токсикоинфекция. Вызвать ее могло несоблюдение санитарных норм в садике, в частности ненадлежащее качество продуктов питания, сообщили в ГУ Держспоживслужбы в Хмельницкой области.

Читайте также: На Киевщине ряд детей попали в больницу после поездки в школьном автобусе

Сейчас в заведении проводят внеплановую проверку. За эту историю уже взялись правоохранители, в ближайшее время они должны установить все обстоятельства детского отравления.

Это уже не первый случай массового отравления в Нетешине. Осенью 2018 года с кишечной инфекцией в местные больницы попали более 30 человек, большинство из которых воспитанники детсада "Радуга".