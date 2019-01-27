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      В садочку на Хмельниччині масово отруїлися діти

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      У Нетішині – спалах токсикоінфекції
      У Нетішині – спалах токсикоінфекції / narodna-pravda.ua

      Восьмеро вихованців дитячого садочку "Теремок" у місті Нетішин опинилися на лікарняних ліжках.

      За попереднім діагнозом, у дошкільнят – харчова токсикоінфекція. Викликати її могло недотримання санітарних норм у садочку, зокрема неналежна якість продуктів харчування, повідомили у ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області.

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      Зараз у закладі проводять позапланову перевірку. За цю історію вже взялися правоохоронці, найближчим часом вони мають встановити всі обставини дитячого отруєння.

      Це – вже не перший випадок масового отруєння у Нетішині. Восени 2018 року з кишковою інфекцією до тамтешніх лікарень потрапило понад 30 осіб, більшість з них діти, які відвідували дитсадок "Райдуга".

      Теги: Новини України Отруєння Новини Хмельницького Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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